Die Ursache für den Großbrand in der Stadtwirtschaft in Halle am Dienstagnachmittag steht fest. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag MDR SACHSEN-ANHALT sagte, geht das Feuer auf einen technischen Defekt an einem Radlader zurück. Offenbar hatte das überhitzte Gerät zunächst Altpapier und Sperrmüll enzündet. Später hatte sich das Feuer auf weitere Arbeitsmaschinen, Umkleiden und angrenzende Werk- und Lagerhallen ausgebreitet.