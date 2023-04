Feuerwehr-Großeinsatz Wohnhausbrand in Halle: Dachstuhl in Flammen

Am frühen Morgen des Ostermontags ist das Dach eines Wohnhauses in Halle in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit 60 Leuten vor Ort.