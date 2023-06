Bei einem Wohnungsbrand in Halle-Silberhöhe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mussten 64 Menschen in Sicherheit gebracht zu werden. Der Brand brach gegen zwei Uhr in einer Wohnung in der elften Etage eines Plattenbaus aus. Dabei entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von 150.000 Euro.