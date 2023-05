Nach einem Brandanschlag auf das Wahlkreisbüro der SPD in Halle ist Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen worden. Der am Tatort aufgegriffene Mann sei einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Halle vorgeführt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 55-Jährige sei daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt worden.