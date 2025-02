Feuerwehrmann wird verdächtigt Brandserie in Halle: Polizei untersucht sichergestellte Beweismittel

19. Februar 2025, 12:37 Uhr

In Halle dauern nach einer Reihe von Bränden die Ermittlungen an. Vergangene Woche hatte die Polizei einen 19-jährigen Feuerwehrmann als Verdächtigen ermittelt und umfangreiches Beweismittel sichergestellt. Der junge Mann könnte mehrere Brände in Heide-Nord und Kröllwitz gelegt haben.