Die Postzustellung in Halle verzögert sich momentan, bestätigt die DHL Group auf MDR-Anfrage. "Wir haben in einigen Bereichen der Stadt Halle momentan bei unseren Zustellern einen unerwartet hohen Krankenstand zu verzeichnen. Eine Reihe von Kollegen befindet sich darüber hinaus im bereits längerfristig geplanten Erholungsurlaub vor Ostern. Aus diesen Gründen gelingt es uns gegenwärtig leider nicht in allen Bereichen, Sendungen taggleich zustellen", so ein Unternehmenssprecher. Zuerst hatte das Portal "Du bist Halle" darüber berichtet.