Landtagswahl 2021 Briefwahlstelle in Halle-Neustadt öffnet

In Halle ist seit Montag eine Briefwahlstelle für die Landtagswahl am 6. Juni geöffnet. In der Wolfgang-Borchert-Straße 75 in Halle-Neustadt können Wahlberechtigte an jedem Wochentag von 9 bis 12 Uhr entweder direkt vor Ort ihre Stimme abgeben oder die Briefwahlunterlagen mitnehmen. Zusätzlich ist dienstags von 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Vorher kann telefonisch ein Termin vereinbart werden – erforderlich ist dies aber nicht. Auch die Unterlagen zum Bürgerentscheid über die weitestgehend autofreie Altstadt können in der Briefwahlstelle abgeholt werden.