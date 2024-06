Ab halb vier Uhr morgens weht ein verlockender Duft über die Kreuzung in Halle, wo Stefan Kirn seine Backstube hat: Die Brote des Tages sind fertig. Gleich danach schiebt Bäckermeister Kirn die Brötchen in den Ofen, es sind zehn verschiedene Sorten. Später liegen sie alle in der Auslage: Einhundert frische Brote und 600 Brötchen insgesamt. Die Frau des Bäckermeisters fährt die Hälfte der heißen Ware in die zweite Filiale um die Ecke.