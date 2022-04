Bis zum langen Osterwochenende sollen in Halle sieben Brunnen in Betrieb genommen werden. Das hat die Stadt angekündigt. Der Anfang wurde am Montag mit dem Zither-Reinhold-Brunnen auf dem Boulevard gemacht. Bis Karfreitag folgen unter anderem der Eselsbrunnen am Alten Markt und das beleuchtete Wasserspiel am Steintor. Insgesamt plätschert das Wasser in diesem Jahr durch 26 Brunnen in Halle. Sie nehmen schrittweise bis Ende Mai ihre Arbeit auf.