Wenn mal wieder das Telefon klingelt, weil jemand ein woanders längst vergriffenes Buch sucht, oder ein Kunde den Laden betritt, der eine auf ihn zugeschnittene Leseempfehlung sucht, dann ist Raimund Müller in seinem Element. Mit großen Schritten hastet er durch seinen verwinkelten Laden, zieht aus den Regalen eilig Bücher, von denen er die meisten selbst gelesen hat, oder hackt Suchbefehle in den Computer neben der Kasse, um herauszufinden, wo sich eine Rarität noch auftreiben lässt.

Seit 27 Jahren betreibt Müller die Buchhandlung "Jacobi & Müller" in Halle. Seitdem verbringt er fast jeden Tag in dem Geschäft im Erdgeschoss eines Wohnhauses, zwischen Fach- und Kinderbüchern, Fantasy-Romanen und Graphic Novels, Klassikern und Neuerscheinungen. Manche seiner Kunden kennt Müller, seit sie im Kinderwagen zum ersten Mal in den Laden geschoben wurden.