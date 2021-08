In Halle gab es zwei Militärstandorte der sowjetischen Streitkräfte – die offiziell seit 1989 nur noch "Westgruppe der Truppen" (WGT) hießen. Ein Standort war die "Garnison Heide", heute unter anderem der Stadtteil Heide-Süd. Der zweite Standort war in Halle-Wörmlitz. Stationiert waren in Halle rund 15.000 Soldaten, darunter waren auch die Angehörigen der höherrangigen Militärs.



Der Abzug der sowjetischen Soldaten aus Halle erfolgte im Juli 1991. Insgesamt zog sich der Truppenabzug für das Gebiet der gesamten DDR über mehrere Jahre hin und gilt als die größte Militäroperation in Friedenszeiten. Offiziell endete der Gesamtabzug aus der DDR am 31. August 1994. Parallel zog sich die WGT auch aus dem Baltikum zurück.