In die Debatte um den angekündigten Rückzug der Geschäftsführerin der Bühnen Halle kommt Bewegung. Wie der Sprecher der Stadt, Drago Bock, MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ist die Stadt im Kontakt mit Uta van den Broek. Man sei zu weiteren Gesprächen bereit. Zuvor hatte van den Broek erklärt, sie könne sich nun doch eine Vertragsverlängerung vorstellen. Allerdings müsse die Stadt auf sie zugehen.

Hintergrund ist ein Brief zahlreicher Mitarbeiter der Bühnen Halle an Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Darin stellen sich die Mitarbeiter hinter die Geschäftsführerin und distanzierten sich von Sexismus- und Diskriminierungs-Vorwürfen gegen sie. Stadtsprecher Bock betonte, die Entscheidung, den Vertrag mit van den Broek doch zu verlängern, liege einzig in den Händen des Aufsichtsrats der Dachgesellschaft der Bühnen Halle, TOOH.