Bürgerentscheid Beschluss über eine autofreie Innenstadt in Halle ist gekippt

In Halle hat am Sonntag parallel zur Landtagswahl ein Bürgerentscheid über eine "weitestgehend autofreie Altstadt" stattgefunden. Die Bürgerinitiative "Innenstadt für alle" forderte darin die Rücknahme eines Stadtratsbeschlusses aus dem November 2020 . Bisher sei nicht mit allen Betroffenen – etwa Händlern, Anwohnenden oder Gastronomen – gesprochen worden. Ihnen würden bei Umsetzung des Konzepts erhebliche Nachteile entstehen. Zudem würden der Stadt Einnahmen verloren gehen.

Der Bürgerentscheid hatte sich nur gegen die konkreten Ideen in dem Beschluss gerichtet – und nicht gegen den Plan an sich, den Pkw-Verkehr in der Innenstadt deutlich einzuschränken.

Wie die Stadt am Montag mitteilte, werde die Verwaltung nun das der Beschlussvorlage zugrundeliegende Konzept zur „weitestgehend autofreien Altstadt“ in den "Rahmen eines ganzheitlichen Mobilitätskonzepts" in Bezug auf die ganze Stadt einbinden. Aktuell bereite man in einem Workshop-Verfahren – unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern des Stadtrats – einen "Entwurf für ein ganzheitliches Mobilitätskonzept" vor. Geplant sei, diesen Entwurf nach der Sommerpause der Öffentlichkeit vorzustellen und weitere Anregungen aus der Bürgerschaft einzubinden.