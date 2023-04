Marthahaus Halle Mit 80 Jahren ins Pflegeheim – aber als Bufdi

Mit 80 Jahren ist Manfred Duncker der älteste Bundesfreiwillige Mitteldeutschlands. Im Pflegeheim Marthahaus in Halle arbeitet er fünf Tage die Woche – teilweise mit Menschen, die jünger sind als er. Am Samstag hält der ehemalige Gemeindepädagoge im Marthahaus sogar die Andacht. In dem Pflegeheim hat er sich nach dem Tod seiner Frau beworben. Wenn seine Zeit im Marthahaus vorbeigeht, will er sich weiter engagieren.