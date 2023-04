Manfred Duncker 80 Jahre alt. Fünf Tage die Woche geht er ins Pflegeheim – allerdings nicht als Pflegebedürftiger. Duncker ist Bundesfreiwilligendienstler, ein sogenannter Bufdi. Er ist der älteste Bundesfreiwillige Mitteldeutschlands. Im Pflegeheim Marthahaus in Halle schiebt er teilweise Pflegeheim-Bewohner im Rollstuhl vor sich her, die jünger sind als er. "Viele sind hier körperlich stark beeinträchtig oder finden die Wege nicht mehr, weil sie dement sind", erzählt der gebürtige Berliner während seines morgendlichen Rundgangs im Pflegebereich des Hauses.

Statt von Montag bis Freitag arbeitet Duncker auf eigenen Wunsch hin von Dienstag bis Samstag. Denn am Samstag wartet jede Woche ein besonderes Ereignis auf ihn: "Samstags bringe ich die Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur – wie sonst immer morgens – zur Andacht, ich ziehe meinen mittlerweile 55 Jahre alten Talar an und halte die Andacht selbst", sagte Duncker. Als er jünger war, habe er zuerst als Bergmann und später als Gemeindepädagoge gearbeitet.

Im Marthahaus hat er sich vor einem Jahr nach dem Tod seiner Frau beworben. Bis zuletzt habe er sie zu Hause gepflegt. Danach, sagt Duncker, habe er zwei Möglichkeiten gehabt: "Ich hätte den ganzen Tag Kreuzworträtsel lösen oder in der Kneipe versacken können. Oder: Ich engagiere mich." Der Pflegeheimleiter Kreis sagt, einen Bufdi im Alter von Duncker habe er noch nie in seinem Haus gehabt – schon gar keinen, der in dem Alter noch so fit war. Nur gelegentlich müssten Kreis und sein Team darauf achten, dass es nicht zu viel werde für Duncker.