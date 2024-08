Brücke wird eingehoben B80 in Halle am Wochenende voll gesperrt

08. August 2024, 16:49 Uhr

Im Zuge der Bauarbeiten an der Fußgängerbrücke zum Kinderdorf in Halle-Neustadt wird die B80 ab Freitag in dem Bereich voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.