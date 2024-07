Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle weist die Verantwortung für Plakate zurück, die bei der Jahresausstellung am vergangenen Wochenende zu sehen und vom anonymen Recherchekollektiv "Antifaschistische Recherche in Ostdeutschland" (ARIO) als antisemitisch kritisiert worden sind. Auf den Plakaten war etwa zu lesen, der Krieg in Gaza "ist ein israelischer Krieg gegen die gesamte Region" und "…für die anderen ist es egal, wenn du denen sagst, dass Israel heute 100 Kinder getötet hat."