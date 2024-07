Halle Antisemitismus an Kunsthochschule Burg Giebichenstein? Ermittlungen und neue Kritik

Der Kunsthochschule sei nicht bekannt, wer der oder die Verfasser dieser Plakate seien, entgegnete Rektorin Bettina Erzgräber auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. "Im Rahmen der Jahresausstellung sind alle Standorte der Burg geöffnet, so dass durchaus Eingriffe von Außenstehenden nicht ausgeschlossen werden können, wie zum Beispiel das Hängen von Plakaten in Fluren oder das Verteilen von Flyern. Der Hochschulleitung ist nicht bekannt, wer diese Plakate in den öffentlich zugänglichen Fluren gehängt hat", sagte Erzgräber.

Das "Junge Forum Halle" kritisiert nun, wie die Kunsthochschule mit den Vorwürfen umgeht. Demnach hat die Hochschulleitung die Gegendarstellung zum mutmaßlichen Angriff per E-Mail an Studierende und Angestellte verschickt und dabei auch um Zeugenaussagen gebeten. Das kritisiert ein Sprecher des Forums. Die Hochschule als staatliche Institution habe damit Partei ergriffen – "und das in einem politisch so aufgeladenen Konflikt. Eine Gegendarstellung gefolgt von einem Zeugenaufruf überlagert Erinnerungen." Es scheine zudem, als wolle die Hochschule das Thema schnell vom Tisch haben.