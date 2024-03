Im Ringen um einen Neubau für die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle ist vor Ende April kein Ergebnis zu erwarten. Das hat das Finanzministerium MDR SACHSEN-ANHALT auf Anfrage mitgeteilt. Demnach läuft am Freitag (15. März) die Frist an das Planungsbüro in München aus, das den Architekturwettbewerb für den Neubau gewonnen hatte.