In Halle-Neustadt ist ein Busfahrer bei einer Reizgas-Attacke verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstagmorgen mitteilte, hatte sich zwischen dem Mann und einem Fahrgast am Mittwochabend ein Streit zugespitzt. Der Gast hatte demnach keinen gültigen Fahrschein vorzeigen können.