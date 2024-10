Bildrechte: MDR

Das Landesverwaltungsamt prüft die Cannabis-Vergehen nur vorübergehend. Ab 31. Juli 2025 sollen Kommunen den unerlaubten Besitz und Cannabis-Konsum verfolgen und Ordnungswidrigkeiten ahnden. Neben dem Besitz unerlaubter Mengen an Cannabis, gehören dazu auch mangelnde Schutzmaßnahmen im häuslichen Umfeld sowie der unerlaubte Konsum in Gegenwart von unter 18-Jährigen. Zudem ist Kiffen in der Nähe von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Spielplätzen sowie tagsüber in Fußgängerzonen untersagt.



Bei Verstößen werden Strafen bis zu 30.000 Euro fällig. Unerlaubt ist auch die Werbung für eine Anbauvereinigungen oder Sponsoring. Das Landesverwaltungsamt erhält die Meldungen derzeit von den Polizei- und Ordnungsbehörden, erklärte die Behördensprecherin.