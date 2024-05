Kiffen ist seit Kurzem in Deutschland legal – mit einigen Ausnahmen, wie etwa vor Schulen oder Kindergärten. Auch der ist Eigenanbau seit dem 1. April legal. In größeren, nicht-kommerziellen Mengen darf erst ab dem 1. Juli in sogenannten Cannabis Social Clubs (CSC) angebaut werden, wenn eine entsprechende Lizenz erteilt wurde. Und um diese Lizenz haben sich die beiden Hallenser Ihno Homma und Hendrik Schäfer beworben.