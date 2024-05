Ihno Homma hat schon Erfahrung mit dem Anbau von Hanf. Seit vier Jahren baut er als Landwirt Nutzhanf an. Dabei handelt es sich um Hanf, der keinen Drogenwirkstoff enthält, sondern aus dem die Industrie etwa Textilen fertigt. Erfahrung im Anbau von Hanf bringt er also mit. Jetzt, wo es legal ist, will er den Versuch wagen und es mit dem Anbau von THC-haltigem Hanf versuchen.