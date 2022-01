Doch jetzt sind auch wieder gute Nachrichten zu hören: Das "Capitol" in der Lauchstädter Straße soll wiederbelebt werden. Das ehemalige Kino gehörte in den 1990er Jahren zu den angesagtesten und bekanntesten Clubs und Konzertsälen in Mitteldeutschland. In den vergangenen Jahren konnte es aber an diese Glanzzeiten nicht anknüpfen. Das soll sich künftig ändern.