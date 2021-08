Sechs Frauen in Halle engagieren sich gegen beinahe alltägliche sexuelle Belästigungen – die sogenannten Catcalls. MDR SACHSEN-ANHALT hat zwei von ihnen getroffen. Über Instagram teilen den Aktivistinnen von "Catcalls of Halle" überwiegend Frauen mit, was ihnen – meist auf offener Straße – widerfahren ist: hinterherpfeifen, dumme Sprüche, aber auch ungewollte und unangenehme Berührungen.