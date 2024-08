Berichte, wonach er die eigene Partei mit seiner Interessensbekundung überrascht habe, wies Vogt entschieden zurück. Er habe bereits vor Monaten, zuletzt jedoch mit einer E-Mail am Freitag, den Vorstand über seine Ambitionen informiert.

Vogt übte dabei Kritik an den CDU-Kreisvorständen Marco Tullner und Christoph Bernstiel. Während in anderen Parteien schon intensiv über die Kandidatenfrage beraten würde, habe man innerhalb der halleschen CDU noch nicht einmal zu einer Vorstandssitzung in der Sache geladen.