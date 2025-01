In Halle sollen nach 23 Jahren wieder Coca-Cola, Fanta und Sprite in Dosen abgefüllt werden. Der Getränkehersteller teilte mit, dass er 45 Millionen Euro in eine neue Abfüllanlage investiert. Sie solle im Sommer 2026 in Betrieb gehen. Am Standort Halle wurden bislang vor allem Eistee und Sportgetränke abgefüllt.