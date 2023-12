Roboterarme oder Sprach-Ausgabe-Programme für Stumme: An Schnittstellen zwischen Gehirn und Technik wird schon lange gearbeitet.

Mit Förderung der Cyberagentur Halle sollen diese Verfahren jetzt verbessert und leichter anwendbar gemacht werden: KIs sollen lernen, Gedankensignale zu interpretieren.

Ein Neuro-Ethiker sieht enormes Potenzial für das Verfahren.

Elon Musk, der X-Besitzer, Tesla- und SpaceX-Chef arbeitet mit seiner Firma Neuralink an einem Computerchip fürs Gehirn. Im kommenden Jahr will Neuralink elf Menschen einen solchen Chip ins Gehirn einsetzen. Die Menschen sollen so Geräte steuern oder kommunizieren können. In der Hirnforschung ist Musk durchaus umstritten.

In der Medizin wird schon längst daran geforscht, dass Gelähmte einen Roboterarm steuern oder Stumme wieder sprechen können. Auch Forscher in Deutschland sind dabei erfolgreich. In den USA docken solche Computer-Hirn-Schnittstellen vor allem operativ direkt ans Gehirn an – hierzulande wird an nicht-invasiven Methoden gearbeitet. So könnten auch Menschen ohne Einschränkung die Technologie ohne schwere Eingriffe nutzen.

Und so will es auch das Cottbusser Start-Up "Zander Labs" machen, das im Dezember eine Forschungsförderung der Cyberagentur des Bundes erhalten hat. 30 Millionen Euro überweist die Cyberagentur in den nächsten vier Jahren nach Cottbus. An dem Projekt sind auch Fraunhofer-Institute in Dresden und Ilmenau, Unternehmen in München und im niederländischen Haarlem sowie die Unis in Cottbus, Wien und Würzburg beteiligt.

Gedankenlesen mit KI?

Der Kopf hinter der Idee ist Thorsten Zander. Er ist Professor an der Brandenburgischen Technischen Uni Cottbus-Senftenberg. In einem Experiment hat er schon nachweisen können, dass Menschen Maschinen sogar steuern können, ohne dass sie sich dessen bewusst waren. Ziel seines Projekts mit der Cyberagentur ist jetzt, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine komplett neu zu gestalten, sagt Zander. "Dafür entwickeln wir neue Systeme, die sich intuitiv an ihre Nutzer anpassen, indem sie dessen Hirnaktivität auslesen und verstehen." So sollen Menschen besser mit Computersystemen kommunizieren oder sie steuern können.