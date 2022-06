Wegen Corona Besuchsverbot im Krankenhaus Halle-Dölau ab Mittwoch

Ab Mittwoch gilt für das Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau erneut ein Besuchsverbot . Wie das Krankenhaus MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, sind Besuche dann nur noch in Absprache mit den behandelnden Ärzten möglich – insbesondere bei Schwerstkranken, Langzeitpatienten oder in akuten Situationen. Begründet wird das Besuchsverbot mit steigenden Corona-Inzidenzzahlen .

In Halle liegt die Inzidenz (Stand Dienstag, 28.6.22) bei 645 und damit so hoch wie nirgends sonst in Sachsen-Anhalt.