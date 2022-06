Wegen Corona Besuchsverbot im Krankenhaus Halle-Dölau – Uniklinikum berät am Mittwoch

Hauptinhalt

In Halle bespricht das Universitätsklinikum am Mittwoch, wie es mit den steigenden Corona-Zahlen umgeht. Im Krankenhaus Martha-Maria in Halle-Dölau ist inzwischen erneut ein Besuchsverbot verhängt worden. Ausnahmen seien in Absprache mit den behandelnden Ärzten möglich.