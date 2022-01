In Halle wurden im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Bußgelder wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen verhängt. Wie die Stadtverwaltung MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurden genau 1.024 Bescheide erteilt. Die diesbezüglichen Einnahmen belaufen sich den Angaben nach auf rund 86.200 Euro.

Schwerpunkte lagen demnach unter anderem bei Verstößen gegen die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen sowie bei den Hygienevorschriften in Läden und Gaststätten . Außerdem gab es den Angaben zufolge vermehrt Verstöße gegen die Ausgangs- sowie Zugangsbeschränkungen.

Seit dem 4. Dezember ist ein aktualisierter Bußgeldkatalog in Sachsen-Anhalt gültig.



Eine Auswahl an Corona-Vergehen und Strafen finden Sie in der folgenden Übersicht.