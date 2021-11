Eines der laufenden Verfahren betrifft einen Gastronomen, der eine bekannte Bar in Halles Innenstadt führt. Er will nicht erkannt werden und sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir sind im Hochsommer kontrolliert worden und haben jetzt eine Anzeige bekommen, drei Monate später." In dem Schreiben, das MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, wird ihm vorgeworfen, dass an einem Tag im Juli die Abstandsbestimmungen nicht eingehalten worden seien. Es heißt: "Dabei wurde ordnungswidrig gehandelt, weil die Plätze durch Positionierung der einzelnen Tische nicht so angeordnet waren, dass ein Abstand von 1,5 Metern zu den Gästen an anderen Tischen sichergestellt war."



Was den Geschäftsführer ärgert: Die Kontrolleure hätten sich verabschiedet und gesagt, dass alles ok gewesen wäre. "Ich finde bedenklich, dass die Anzeige derart zeitversetzt stattfindet", sagte er. "Es erschließt sich mir nicht, wie man eine Kontrolle in der Gefahrensituation machen kann und gar nicht darauf hinweist."