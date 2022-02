Mit Blick auf die zuletzt gelockerten Corona-Maßnahmen ändert sich die Bedeutung des Genesenenstatus' aktuell – je nachdem, ob ausschließlich eine 2G-Regel Anwendung findet oder ob 3G genutzt wird, womit auch durch einen negativen Corona-Test Zugang gewährt wird. So gilt in Sachsen-Anhalt seit Freitag in Museen, Gedenkstätten, und anderen Kultureinrichtungen wieder 3G. Ab dem 4. März gilt in der Gastronomie und Hotellerie sowie im organisierten Sport auch 3G, statt bislang 2G.