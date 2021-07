Podcast "Corona ist Neu(stadt)" Goodbye Schule, hallo Leben

Zwischen Corona-Ausbruch und Abiprüfungen – das war der Slogan dieses Podcasts. Und nach den Prüfungen folgt normalerweise der Abiball. Aber was war schon normal in den zurückliegenden anderthalb Schuljahren? Doch was noch vor wenigen Wochen undenkbar erschien, wurde dann tatsächlich Realität. Der Abschlussjahrgang 2021 des Christian Wolff-Gymnasiums konnte einen richtigen Abiball feiern. Im Burggraben der Moritzburg in Halle fand die festliche Veranstaltung statt. Doch vor allem Til hat das Event in den Wochen zuvor einiges an Kopfzerbrechen bereitet, berichtet er im Podcast.