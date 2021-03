Podcast "Corona ist Neu(stadt)" Warum "Fridays for Future" viel bewirkt – und nur wenige bewegt

Vor gut zweieinhalb Jahren begannen die großen Protest-Aktionen im Rahmen von "Fridays or Future". Auch in Deutschland beteiligten sich tausende Jugendliche, um auf Probleme durch den Klimawandel aufmerksam zu machen. "Wir als Gesellschaft haben Fridays for Future viel zu verdanken", sagt Claudia Dalbert im Podcast. "Wenn wir uns an die Zeit vor Corona zurückerinnern: Da haben Klimaschutz und der Umstand, dass wir endlich was für unseren Planeten tun müssen, deutlich an Zustimmung gewonnen. Da sehe ich einen großen Einfluss von "Fridays for Future". Weil die Bewegung das Thema sehr in die Öffentlichkeit gebracht hat."