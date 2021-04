In der Stadt Halle gelten ab Samstag verschärfte Maßnahmen gegen das Coronavirus. Grund dafür ist, dass die 7-Tage-Inzidenz in Halle seit fünf Tagen in Folge über 200 liegt. Am Donnerstag hat Halle eine Inzidenz von 248 erreicht. Wie die Verwaltung am Gründonnerstag mitteilte, gilt daher ab Samstag eine nächtliche Ausgangssperre. Demnach darf die eigene Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr nur aus einem triftigen Grund verlassen werden.