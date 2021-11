"Wintermarkt" statt Weihnachtsmarkt: In Halle wird bereits am Sonnabend ein Ersatz für den in dieser Woche abgesagten Weihnachtsmarkt an den Start gehen. Das hat die Stadt Halle am Freitagmittag angekündigt. Für den Wintermarkt auf dem Marktplatz und den "Hüttenzauber" am Domplatz gilt demnach die 2G-Regel. Rein darf also nur, wer geimpft oder genesen ist und das nachweisen kann. Beide Märkte werden eingezäunt, ausgerichtet werden sie unter anderem von der Citygesellschaft.