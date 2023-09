Außerdem ist der Vorwurf laut geworden, dass die Polizei in Weißenfels nicht präsent genug war, um den CSD zu schützen. Diese Kritik haben die Beamten in Halle durchaus registriert. Man habe sehr wohl auf Ereignisse in der Vergangenheit reagiert, so der hallesche Polizeisprecher Junghans, dabei schaue man natürlich nicht nur in den Burgenlandkreis, sondern auch auf vergleichbare Veranstaltungen in ganz Deutschland.