Im vergangenen Jahr waren in Halle vier CSD-Teilnehmer angegriffen worden. Auch der Demonstrationszug durch die Innenstadt war gestört worden. In diesem Jahr hatten Rechtsextreme bereits mehrfach zu Protest gegen CSD-Veranstaltungen mobilisiert, unter anderem in Zeitz und Magdeburg sowie in Bautzen, Leipzig und Plauen in Sachsen.