Mensch-Maschine-Interaktion Cyberagentur vergibt 30 Millionen Euro für Forschung zu künstlicher Intelligenz

16. Dezember 2023, 14:37 Uhr

Computer sind bereits jetzt in der Lage, Menschen besser einzuschätzen als andere Menschen. In der Medizin kommt diese Technik bereits zum Einsatz. Jetzt will ein Forschungsprojekt aus Cottbus versuchen menschliche Gedanken zu lesen, zu interpretieren und Maschinen damit zu steuern. Dafür hat die Cyberagentur in Halle einen Millionenbetrag zur Verfügung gestellt.