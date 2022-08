Das sei nötig, weil auch in kritischer Infrastruktur immer häufiger digitale Technologien eingesetzt werden, sagt Walther. "Das bietet ja auch Chancen, Ressourcen zu bündeln oder Informationen schnell zu teilen, um so besser auf Krisen reagieren zu können."

In Russlands Krieg gegen die Ukraine hätte man auch gesehen, dass das Interesse an offensiven Cyberangriffsfähigkeiten bei einigen Akteuren groß sei, sagt Walther und erinnert an deutsche Windräder, in denen die Kommunikation war, weil die ukrainische Kommunikationsstruktur sabotiert wurde. "Ein Kollateralschaden, den man vielleicht nicht immer im Blick hat."