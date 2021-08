Demo gegen Taliban 150 Menschen demonstrieren in Halle für Frieden in Afghanistan

Frieden in Afghanistan – das forderten die Menschen in Halle bei ihrer Demo.

Frieden in Afghanistan – das forderten die Menschen in Halle bei ihrer Demo.

Frieden in Afghanistan – das forderten die Menschen in Halle bei ihrer Demo. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auf dem Hallmarkt in Halle haben am späten Samstagnachmittag etwa 150 Menschen für Frieden in Afghanistan demonstriert. Die Demonstration war unter dem Motto "Solidarität für die afghanische Zivilbevölkerung" angekündigt.