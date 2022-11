In Halle ist am Mittwochabend der Designpreis der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle verliehen worden. Die sogenannten "GiebichenSteine" sind im Rahmen der Ausstellungseröffnung in fünf Kategorien vergeben worden. Zusätzlich wurden drei Sonderpreise verliehen. Jeder Preis ist mit 500 Euro dotiert.