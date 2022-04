Wegen der Restarbeiten wird es am Wochenende keinen Zugverkehr zwischen dem Hauptbahnhof in Halle und Angersdorf geben. "Auf dem Abschnitt verkehren vom 22. April, 20 Uhr, bis zum Betriebsbeginn am 25. April keine Züge", so der Sprecher. Über die Strecke rollen normalerweise der Reiseverkehr nach Kassel, die S-Bahn nach Nietleben sowie der Güterverkehr. Die Strecke Leipzig/Halle – Erfurt – Nürnberg ist nicht betroffen.