75 Beschäftigte, die 365 Tage im Jahr in einer hochmodernen, lichtdurchfluteten Halle arbeiten: Das ist die neue Lokwerkstatt unweit des halleschen Hauptbahnhofs. Am Montagnachmittag ist sie offiziell in Betrieb genommen worden. Hier sollen pro Woche etwa 25 Strecken- und Rangierlokomotiven untersucht, gewartet und repariert werden. Werkstattleiterin Franca Sperling sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir profitieren davon, dass wir ganz dicht an der Zugbildungsanlage dran sind. Das heißt, wenn Lokomotiven auch kurzfristig gewartet werden müssen, weil sie eine Störung zeigen, können wir sofort einspringen."