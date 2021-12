Weitere Preise gingen in diesem Jahr unter anderem an den Förderverein Romanusbad im sächsischen Siebenlehn, an das Projekt "Vorbilder" des Future of Ghana Germany e. V. aus Hamburg, "Patenschaften für Kinder psychisch erkrankter Eltern – AMSOC e. V." aus Berlin und den Verein "Zivilcourage für ALLE" aus Brunnthal in Bayern. Der mit 10.000 Euro dotierte Publikumspreis ging an das Projekt "Expedition Grundeinkommen" in Berlin.