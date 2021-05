"Aber im Gespräch mit Thomas war dann schnell klar, dass ich meine Ausbildung beenden sollte." Und weil Kekeisen auch ausbilden darf, hat er dem Hallenser angeboten, seine Ausbildung bei ihm zu beenden. Was genau den Ausschlag gegeben hat, seine Ausbildung fortzusetzen, daran erinnert sich Dyherrn heute so: "In der Welt, in der wir leben, brauche ich einen Abschluss. In der Welt, in der wir arbeiten, brauche ich den aber nicht."