Die Stadt Halle (Saale) bewirbt sich als Etappenort für die Deutschlandtour im kommenden Jahr. Diese Entscheidung hat der Stadtrat bei seiner Sitzung am Mittwochabend bestätigt. Schon im Juli hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt , dass die Vorabstimmungen zwischen Bürgermeister Egbert Geier (SPD), dem Land und den Veranstaltern des Radrennens bereits abgeschlossen seien.

Halle erhoffe sich dadurch bundesweite Aufmerksamkeit und einen Imagegewinn, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) am Mittwoch. Die Kosten von rund 100.000 Euro sollen demnach zur Hälfte über Sponsorengelder aufgebracht werden.

Die Bedingungen vor Ort und die Strecken-Varianten sind nach Angaben der Stadt bereits geprüft worden. "Ergebnis: Die finale Etappe der Deutschlandtour 2025 kann und soll in Halle (Saale) starten", hieß es Ende Juli in der Mitteilung der Stadt. Nach den Worten Geiers ist die Stadt bereit für dieses große Radsport-Ereignis – mit tausenden Zuschauern an der Strecke.