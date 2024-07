Dafür seien die Bedingungen vor Ort und die Streckenvarianten geprüft worden. "Ergebnis: Die finale Etappe der Deutschlandtour 2025 kann und soll in Halle (Saale) starten", heißt es in der Mitteilung. Nach den Worten Geiers ist die Stadt bereit für dieses große Radsportereignis – mit tausenden Zuschauern an der Strecke. Das letzte Wort in der Sache hat der hallesche Stadtrat Ende August.