Eine Klimaaktivistin muss sich ab Freitagvormittag vor dem Landgericht Halle verantworten. Sie und rund 50 weitere Beteiligte sollen im Juli eine Zufahrt zum Logistikzentrum von DHL am Flughafen Leipzig/Halle blockiert haben, so das Gericht. Die Post-Tochter fordert im Zivilverfahren Schadensersatz in Höhe von rund 84.000 Euro, denn durch die Blockade sollen Mitarbeiter des Flughafens am rechtzeitigen Dienstbeginn gehindert worden, Flüge verspätet gestartet und Anschlussflüge verpasst worden sein.